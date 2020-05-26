مصر | ضبط 5 قضايا أمن عام وتنفيذ 72 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط قضية تهريب و5 قضايا أمن عام، وذلك على النحو التالى:

نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط (1) قضية تهريب "بضائع أجنبية الصنع " بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (10 آلاف جنيه).

وتمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (5) قضايا أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، إنتهاء فترة التصريح).

واستطاعت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، من ضبط (212) مخالفة مرورية متنوعة، وقامت فى مجال تنفيذ الأحكام، بتنفيذ (72) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص، لمخالفته قرار حظر التجوال، لاقامته بتجميع بعض الصبية، للصلاة في عيد الفطر المبارك، بالدقهلية.

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