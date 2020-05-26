مصر | ضبط 274 مخالفة لقرار غلق المحال والمطاعم في ثاني أيام العيد

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط (274) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس " كورونا " المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية ، والشعبية، ومراكز الشباب".

وفي سياق أخر، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن في ثاني أيام عيد الفطر، حيث تمكنت من ضبط ٤٧ قطعة سلاح ناري، ١٠٨ قضية مخدرات، وتنفيذ ٤٢٧٢٥ حكما قضائيا متنوعا.

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ٤٧ قطعة سلاح ناري، بحوزة ٤٦ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ٨ بندقة آلية، ٩ بنادق خرطوش، ١ طبنجة، ٢٩ فردا محلي الصنع، ١٨٠ طلقة مختلفة الأعيرة، ١٥٤ قطعة سلاح أبيض

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٤٢٧٢٥ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ١٦٢ حكم جناية، ١٢٤٢٦ حكم حبس جزئي، ٢٣١٩ حكم حبس مستأنف، ٢١٤٢٨ حكم غرامة، ٦٣٩٠ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٥ تشكيلات عصابية ضم ١٥ متهم، ارتكبوا حادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ١٠٨ قضايا مخدرات بحوزة ١١٩متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ١٧ متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ١٢ متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ١٣٠ دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارتين، إلى جانب ضبط ١٩٣٥١ مخالفة مرورية.