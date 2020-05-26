مصر | ضبط سائقين لاتجارهما في النقد الأجنبي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط سائقين لاتجارهما في النقد الأجنبي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن القاهرة، في ضبط شخصين بالمقطم، لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، قيام سائقان، أحدهما مقيم بمحافظة الإسكندرية، والآخر بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى"، متخذان من منطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على 500 ألف جنيه سودانى- عملات قديمة.

وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "ولا يعلما بياناته الكاملة" مقابل مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه، بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة أسوان مقابل مبلغ مالى بالعملة المصرية، ليقوم الأخير بإستبدالها بالعملة السودانية المتداولة بواسطة آخرين.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضا... Advertisements