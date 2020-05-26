مصر | ضبط سائقين لاتجارهما في النقد الأجنبي بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط سائقين لاتجارهما في النقد الأجنبي بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجحت مديرية أمن القاهرة، في ضبط شخصين بالمقطم، لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، قيام سائقان، أحدهما مقيم بمحافظة الإسكندرية، والآخر بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال "الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى"، متخذان من منطقة الهضبة الوسطى بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة مستأجرة بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على 500 ألف جنيه سودانى- عملات قديمة.
وبمواجهتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "ولا يعلما بياناته الكاملة" مقابل مبلغ مالى قدره 70 ألف جنيه، بقصد توصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة أسوان مقابل مبلغ مالى بالعملة المصرية، ليقوم الأخير بإستبدالها بالعملة السودانية المتداولة بواسطة آخرين.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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وفي سياق متصل، نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في كشف ملابسات السطو المسلح على سيارة لنقل السجائر، وتوزيعها، وتبين أن 7 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليهم، واقتيادهم إلى ديوان قسم العمرانية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
كان مجهولون، قد قاموا بالسطو المسلح على سيارة لنقل السجائر، بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، بعد تهديد قائدها ومساعده، وسرقة محتوياتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغًا للرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة بقيام مجهولين بالسطو المسلح على سيارة لنقل وتوزيع السجائر، بنطاق القسم.
تحريات المباحث التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى أن مجهولين اعترضوا طريق السيارة، واستولوا على السيارة ومحتوياتها وحوالي ربع مليون جنيه، تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين.
وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فريق بحث تنسيقا مع ضباط مباحث الجيزة وبمشاركة قطاع المساعدات الفنية، لتحديد هوية الجناة، وتتبع خط سير هروبهم، وضبطهم وإعادة المسروقات.
وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، من القبض على المتهمين بمكان هروبهم، وبارشادهم تم استعادة المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.