مصر | ضبط 47 قطعة سلاح و108 قضية مخدرات في ثاني أيام العيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 47 قطعة سلاح و108 قضية مخدرات في ثاني أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن في ثاني أيام عيد الفطر، حيث تمكنت من ضبط ٤٧ قطعة سلاح ناري، ١٠٨ قضية مخدرات، وتنفيذ ٤٢٧٢٥ حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ٤٧ قطعة سلاح ناري، بحوزة ٤٦ متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط ٨ بندقة آلية، ٩ بنادق خرطوش، ١ طبنجة، ٢٩ فردا محلي الصنع، ١٨٠ طلقة مختلفة الأعيرة، ١٥٤ قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٤٢٧٢٥ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، ١٦٢ حكم جناية، ١٢٤٢٦ حكم حبس جزئي، ٢٣١٩ حكم حبس مستأنف، ٢١٤٢٨ حكم غرامة، ٦٣٩٠ حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط ٥ تشكيلات عصابية ضم ١٥ متهم، ارتكبوا حادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط ١٠٨ قضايا مخدرات بحوزة ١١٩متهم، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

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وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ١٧ متهم، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط ١٢ متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط ١٣٠ دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارتين، إلى جانب ضبط ١٩٣٥١ مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص ٨٣ من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية ٧ منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية

وتمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وبلغ عددهم (5994) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

ونجحت في ضبط (1719) سيارة مخالفة، وقامت بضبط 146 دراجة نارية مخالفة، بينما تم ضبط (179) مركبة "توك توك" مخالفة.