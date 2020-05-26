مصر | خلافات ثأرية.. ضبط 6 أشخاص لتسببهم في وفاة سيدة بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 12:20 مساءً - انت الان تقراء خبر خلافات ثأرية.. ضبط 6 أشخاص لتسببهم في وفاة سيدة بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن أسيوط بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من ضبط 6 أشخاص من أطراف خصومة ثأرية، وبحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص، لتسببهم في وفاة سيدة عقب وصولها للمستشفي.

بدأت الواقعة حين تبلغ لمركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، من أحدى المستشفيات بإستقبالها ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، مصابة "بعيار نارى"، وإتهامها لـ أحد الأشخاص ونجله، مقيمان بذات الناحية، بإحداث إصابتها بسلاح نارى كان بحوزتهما، وذلك لوجود خصومة ثأرية بين عائلتيهما، ووفاتها متأثرة بإصابتها عقب ذلك.

وقام قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت أفراد العائلتين، مما أسفرت عن ضبط 6 قطع أسلحة نارية "بحوزة 6 من أفراد العائلتين".

وفي سياق متصل، نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في كشف ملابسات السطو المسلح على سيارة لنقل السجائر، وتوزيعها، وتبين أن 7 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليهم، واقتيادهم إلى ديوان قسم العمرانية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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كان مجهولون، قد قاموا بالسطو المسلح على سيارة لنقل السجائر، بمنطقة العمرانية، غرب محافظة الجيزة، بعد تهديد قائدها ومساعده، وسرقة محتوياتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغًا للرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة بقيام مجهولين بالسطو المسلح على سيارة لنقل وتوزيع السجائر، بنطاق القسم.

تحريات المباحث التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى أن مجهولين اعترضوا طريق السيارة، واستولوا على السيارة ومحتوياتها وحوالي ربع مليون جنيه، تحت تهديد السلاح، وفروا هاربين.

وشكل اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام فريق بحث تنسيقا مع ضباط مباحث الجيزة وبمشاركة قطاع المساعدات الفنية، لتحديد هوية الجناة، وتتبع خط سير هروبهم، وضبطهم وإعادة المسروقات.

وتمكنت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، من القبض على المتهمين بمكان هروبهم، وبارشادهم تم استعادة المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.