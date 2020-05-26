شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تواصل أعمال النظافة والتطهير بالمراكز والمدن لمواجهة انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مراكز ومدن محافظة المنيا تكثيف جهودها لتنفيذ الأعمال ضمن خطة المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ اعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال التجميل الدهانات بمداخل المراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقًا لخطة المحافظة، وأكد على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال إلغاء الإجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

من جانبها، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء والأماكن العامة والحكومية، حيث تم تطهير وتعقيم سلخانة البسقلون وقرية العقلية التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى عامر، وكذلك متابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، والمرور والمتابعة على المحلات والتأكد من تنفيذ قرارات الغلق.

وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينه ملوي بالمرور على الحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمراسي للتأكد من تطبيق الحظر، بالإضافة إلى تنفيذ حملة نظافة بشوارع بحي جنوب المدينة ورفع القمامة من النقاط المخصصة لها.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار تنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات من النقاط المخصصة لها، كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط، حملة نظافة مكبرة بقرية دفش التابعة لمجلس قروي قلوصنا.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال النظافة ورفع التجمعات والاشغالات، وصيانة أعمدة الإنارة بشارع سكة تله بمدينة المنيا، وبقري صفط الخمار، والوحدة المحلية لبني محمد سلطان، البرجاية وزهره وصفط اللبن، بالإضافة إلى إزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة، بقري طوخ الخيل، ودمشير.

Advertisements

حملة لرش وتطهير ونظافة مراكز المنيا

حملة لرش وتطهير ونظافة مراكز المنيا