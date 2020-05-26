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شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تواصل أعمال النظافة والتطهير بالمراكز والمدن لمواجهة انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل مراكز ومدن محافظة المنيا تكثيف جهودها لتنفيذ الأعمال ضمن خطة المحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ اعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال التجميل الدهانات بمداخل المراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقًا لخطة المحافظة، وأكد على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال إلغاء الإجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.
من جانبها، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء والأماكن العامة والحكومية، حيث تم تطهير وتعقيم سلخانة البسقلون وقرية العقلية التابعة للوحدة المحلية لقرية بنى عامر، وكذلك متابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، والمرور والمتابعة على المحلات والتأكد من تنفيذ قرارات الغلق.
وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينه ملوي بالمرور على الحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمراسي للتأكد من تطبيق الحظر، بالإضافة إلى تنفيذ حملة نظافة بشوارع بحي جنوب المدينة ورفع القمامة من النقاط المخصصة لها.
وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار تنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات من النقاط المخصصة لها، كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط، حملة نظافة مكبرة بقرية دفش التابعة لمجلس قروي قلوصنا.
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال النظافة ورفع التجمعات والاشغالات، وصيانة أعمدة الإنارة بشارع سكة تله بمدينة المنيا، وبقري صفط الخمار، والوحدة المحلية لبني محمد سلطان، البرجاية وزهره وصفط اللبن، بالإضافة إلى إزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة، بقري طوخ الخيل، ودمشير.
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