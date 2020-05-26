شكرا لقرائتكم خبر عن «ملايكة رحمة مش بشر».. متعافون من كورونا يروون شهاداتهم من «عزل العجمي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى عدد من المتعافين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» شهادات الانتصار على الفيروس المميت من داخل مستشفى العجمى المركزى لعزل مصابي الفيروس في الإسكندرية، مؤكدين أن الخدمة الطبية المقدمة في المستشفي ممتازة، موجهين الشكر للطاقم الطبى والتمريضى في المستشفى.

وقالت الحاجة كوثر، 68 سنة، إن الجيش الأبيض من أطباء وتمريض وعمال لم يتأخروا في تقديم الخدمة الطبية للمرضي منذ دخولهم من البوابة الرئيسية وحتى تعافيهم وخروجهم تماما.

متعافون من كورونا داخل مستشفي عزل العجمي

وبعثت برسالة إلى ابنتها فاطمة من داخل المستشفي قائلة: «أنا كويسة خالص يا فاطمة، متقلقيش عليا أنا خفيت أهو وخارجة والدكاترة هنا مقصروش معانا خالص»، موجهة الشكر لمديرة المستشفى، الدكتورة ميرفت السيد، والطاقم الطبي والتمريضي، متمنية لهم الصحة والعافية.

وقالت نورهان، متعافية خرجت ضمن 10 حالات، الثلاثاء، إنها محتجزة في المستشفي منذ 13 مايو الجارى بعدما تأكد إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها منذ دخولها المستشفي وجدت الخدمة الطبية على ما يرام والجميع يتعامل مع المرضى بإنسانية.

متعافون من كورونا داخل مستشفي عزل العجمي

وقال أحد المتعافين، تجاوز عمره ستين سنة: «من أول يوم دخلت فيه المستشفي والخدمة ممتازة سواء الإقامة أو الإدارة والمرور، حتى الاأدوية يتم إعطائها لنا في مواعيدها. دول ملايكة رحمة مش بشر والله، ربنا يصلح حالهم ويكفيهم شر المرض».

أضاف: «كنا جايين ربنا وحده أعلم بينا، لكن بفضل الله والدكاترة بقينا زي الفل، وإن شاء الله نتقابل مع بعض في الأعياد وبصحة جيدة وفي ظروف أفضل من الظروف الحالية».

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وودعت العاملات في المستشفي المرضى المتعافين بالزغاريد متمنيات لهم الصحة والعافية.

متعافون من كورونا داخل مستشفي عزل العجمي