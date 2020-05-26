شكرا لقرائتكم خبر عن فض عرس وغلق محلات وإزالة حالات بناء مخالفة في حملة مكبرة بالفيوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، حملة مكبرة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء لضبط الشارع تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق حظر التجوال وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة عن غلق محل أقمشة مخالف بقرية المقاتلة وغلق وتشميع ملعب كرة قدم كان به مجموعة من الشباب، وتمكنت الحملة من غلق محل حلاقة كان يعمل أثناء الحظر وغلق محل لبيع المواتير.

وأثناء مرور الحملة بقرية فرقص، قامت بفض أحد مناسبات الأفراح، وضبط جرار زراعي مخالف لتوقيت الحظر.

وقامت الحملة بإزالة مبنى مخالف بالطوب الأبيض بعزبة مومي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع جميع الحالات، وتم التحفظ على المعدات بمعرفة الوحدة المحلية.

وقامت الحملة بإزالة 5 حالات بناء مخالف لقانون البناء 119 على مساحة 700 متر إزالة سور، وتشوينات على مساحة 7 قراريط.

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حملة مكبرة بالفيوم

حملة مكبرة بالفيوم

حملة مكبرة بالفيوم

حملة مكبرة بالفيوم

حملة مكبرة بالفيوم