شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط دقيق وأسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة فاقوس، بإشراف اللواء ضياء الدين أبوالعزم، رئيس المدينة، بالاشتراك مع الصحة والطب البيطري والتموين، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة لإحكام الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية ومحلات الجزارة والسلع الغذائية، وفقا للقرار الوزاري رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧، للتأكد من توافر السلع أمام المواطنين دون التلاعب في الأسعار والوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين ومدى صلاحية السلع المعروضة بالأسواق للاستهلاك الأدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجرى تشكيل حملة تموينية برئاسة محمد فوزى خليل، مدير إدارة تموين فاقوس، أسفرت جهودها عن تحرير محضر جنحة رقم 17719 لسنة٢٠٢٠ مركز شرطة فاقوس ضد «خالد. ع. ا» سائق سيارة بناحية عرب درويش، لتجميع 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية ومحظور الإتجار فيه وبيعه في السوق السوداء بقصد التربح، والمحضر رقم 17720 لسنة ٢٠٢٠ جنح مركز شرطة فاقوس ضد «عاصم. ع. م» سائق سيارة بناحية أم عجرم، لتجميع 60 شيكارة سماد مدعم من الدولة نترات النشادر 33.50% خاص بوزارة الزراعة ومحظور الإتجار فيه وبيعه في السوق السوداء بقصد التربح.

وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال المخالفين والمضبوطات.