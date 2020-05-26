شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الطب العلاجي بـ«صحة المنوفية» يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عبدالبارى العجيزي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال «العجيزي»: «شعرت أمس ببعض الأعراض، منها ارتفاع في درجة الحرارة فأجريت تحليل وجاءت النتيجة إيجابية، فقررت عزل نفسي في المنزل فورًا».
وأشار «العجيزي» إلى أن «حالته العامة مستقرة ويطبق حاليًا العزل المنزلي مع أخذ أدوية البروتوكول المقررة من وزارة الصحة لحالات كورونا».
وأشار إلى أنه ترك مكانه في مستشفى العزل بالباجور لأية حالة أخرى بحاجة للعلاج.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
17,967
-
تعافي
4,900
-
وفيات
783
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الطب العلاجي بـ«صحة المنوفية» يعلن إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.