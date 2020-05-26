شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة صباحًا مائل للبرودة ليلًا.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ3 الأيام المقبلة، ويسود فيها طقس معتدل، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء، مع وجود شبورة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وعن طقس الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وهناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «32– 18»، الإسكندرية «26– 19»، قنا «36- 22»، الأقصر «37 – 24»، أسوان «37– 21».

وعن طقس الأربعاء، يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية، والرياح تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «31 – 19»، الوجه البحرى «31 – 18»، السواحل الشمالية الغربية «26 – 18»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «27 – 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «34 – 23»، شمال الصعيد «34 – 22»، جنوب الصعيد «38 – 24» درجة مئوية.

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وعن طقس الخميس، يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «31 – 18»، الوجه البحرى «30 – 18»، السواحل الشمالية الغربية «24 – 19»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25 – 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «34 – 24»، شمال الصعيد «33 – 21»، جنوب الصعيد «39 – 25» درجة مئوية.