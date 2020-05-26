شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بـ1.19 مليار جنيه خلال 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز موّل 48743 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر في الثلث الأول من العام الجاري (من يناير وحتى نهاية أبريل ) بـ1.19 مليار جنيه.

وأشارت «جامع»، في بيان للجهاز، الثلاثاء، إلى أن حجم التمويل يعتبر جيدا نظرا للآثار الاقتصادية السلبية التي واكبت ظهور وانتشار فيروس كورونا، وتأثير ذلك على أنشطة قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتخوف الكثير من الشباب أو أصحاب المشروعات من إقامة مشروعات صغيرة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت أن انخفاض حجم تمويل المشروعات طبيعي في ظل الأزمة الحالية في كافة دول العالم ،و ضمنهم مصر ولكن كل الأزمات تولد فرص استثمارية، يمكن للشباب استغلالها والنجاح فيها.

ونوهت بأن هناك العديد من القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية قد زادت معدلات تشغيلها وأرباحها أثناء هذه الأزمة مثل قطاع المستلزمات الوقائية والطبية ومنتجات التعقيم، وقطاع التسويق الالكتروني وخدمات الدعم التكنولوجي، والعديد من المجالات الأخرى التي يمكن لرواد الأعمال إقامة مشروعات، فيها لتغطية احتياجات السوق ومتطلبات المستهلكين.

وأضافت أن فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية يتم تعقيمها بشكل دوري وتم تطبيق نظام وقائي لاستقبال كافة العملاء والشباب الراغب في الاستفادة من خدمات الجهاز المالية أو غير المالية.

وأكدت أهمية استعانة أصحاب المشروعات بالدليل الاسترشادي الذي أصدره الجهاز، بهدف العمل على وقاية العمالة بالمشروعات الصغيرة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا الدليل يشتمل على برامج وقائية متنوعة تصلح لكافة قطاعات المشروعات الصغيرة، وتبعًا لطبيعة كل مشروع ووسائل الوقاية المناسبة له (صناعي/ زراعي /تجاري)، بهدف مساعدة أصحاب المشروعات على تطبيق هذه الإجراءات واستخدام هذه الوسائل الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره داخل مشروعاتهم، حيث تتضمن هذه البرامج كافة الوسائل الوقائية لحماية العاملين في هذه المشروعات من انتقال العدوى وانتشارها.

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وأوضحت الوزيرة أن هذه البرامج الوقائية متاحة لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة على موقع الجهاز www.msmeda.org.eg.