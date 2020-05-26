شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين بـ«كورونا» في «عزل كفر الدوار».. وشفاء 5 حالات بـ«مدني دمنهور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد شاهين، المدير الفني لمركز التعليم المدني بدمنهور لعزل مصابي فيروس كورونا، شفاء 5 حالات من أبناء محافظة البحيرة ومغادرتهم المركز، واستقبال حالتين جديدتين من مركز دمنهور ليرتفع عدد النزلاء إلى 72 حالة.

وأوضح «شاهين» أن المتعافين بينهم طفلة تبلغ عامين، وربة منزل، كلاهما تقيمان بقرية حمادة سرحان، وشخصين يقيمان بقرية الأصلاب بمركز شبراخيت من العاملين بالموسكى في القاهرة، بالإضافة إلى حالة أخرى من مركز كوم حمادة.

من جهة أخرى، شهد مستشفى كفر الدوار العام المخصص لعزل مصابي الفيروس حالتي وفاة أحدهما لمصاب يبلغ 40 سنة، ويقيم بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، وسيدة، 73 سنة، تقيم بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.