شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تحويل متعدى بالبناء على النيل إلى النيابة وحبسه 15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أجهزة الوزارة متمثلة فى قطاع تطوير وحماية نهر النيل بسرعة اتخاذ اقصي الاجراءات الرادعة لوأد جرائم التعدي علي مجري النهر نهر وجسوره والتى تتم خلال إجازات الأعياد وفترات الحظر، والتى يقوم بها قلة غير مسئولة ضاربة عرض الحائط بأهمية وقيمة نهر النيل فى إمرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث اختناقات وازدحامات مائية، وغرق لتلك التعديات المخالفة أثناء إمرار الاحتياجات المائية المطلوبة.

وشدد عبد العاطي في تكليفه لرئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل على قيام كافه الإدارات المعنية بإرسال كافة تلك الجرائم والتعديات إلي النيابات .

وفي ضوء متابعة قطاع تطوير وحماية نهر النيل برئاسة المهندس علاء خالد لكافة أجهزة القطاع لوضع التوجيهات الصادرة موضع التنفيذ الفوري وفي إطار تطبيق القانون تبين لادارة نيل القاهره الكبري قيام احد المتعدين بعمل كافيتريا علي مساحه 300 م2 بالبر الغربي لنهر النيل باحدي البلاد التابعه لمركز بمحافظه الجيزة والمحرر له محاضر مخالفة عن ذلك التعدي وبالتنسيق مع الاجهزه الامنيه المختصه تم تحويل المخالف الي النيابه التي أمرت بحبسه 15 يوم فضلا عن ازاله فوريه للمخالفة، مما ادي الي تسارع المشاركين له لسرعه الازاله فى الحال حتي يتم تجنب التحول الواقع عليه من النيابه .

وتهيب وزاره الموارد المائيه جموع المواطنين ان مجري نهر النيل ومنافعه خط احمر وتحذر من الاقتراب بالتعدي عليه باي شكل من اشكال الجرائم، وان تكاتف اجهزة الدولة فى التصدي لكافة اشكال التعديات عَلى ممتلكات الدولة ينذر بصاعقة لكل مغتصب.

وتحذر الوزارة كل من ارتكب مخالفة سابقة سرعة تدارك خطورة موقفه وازالة ذلك التعدي تجنبا مما قد سينتهي اليه بالتحويل للنيابات العسكرية.

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أوضح قطاع حماية النيل أن شهر رمضان قد شهد نشاط واسع من قبل أجهزة القطاع في إزالة التعديات علي نهر النيل وبلغت حصيلة ماتم إزالته خلال شهر رمضان ( 484 ) حالة تعدي علي مستوي 16 محافظة نيلية وتنوعت بين أعمال بناء وأعمال ردم مخالفة وحظيت محافظة قنا بإزالة (102 ) إزالة .

و القطاع بكامل أجهزته المعنية الفرصة يؤكد علي أنه جاري علي مدار اليوم وخلال فترة الإجازة وفترات الحظر المقرر قيام ادارات القطاع بالمرور وتعقب ورصد اي محاولة للتعدي علي النهر الخالد بكافة المحافظات النيلية وأن اي محاولة سوف تلقي المصير نفسه وأنه لن يعلو أحد فوق القانون ليبقي النيل للجميع .