شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور ..التموين : انتظام عمل المخابز بجميع المحافظات فى ثالث أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين تقريراً منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية وعلى مدار أيام عيد الفطر المبارك، أشار الى انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك وفي المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

كما انتظمت كافة المنافذ التموينية، فى العمل منذ الصباح الباكر لإستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر مايو والتي تمتد حتى نهاية الشهر، حيث قد قررت وزارة التموين في وقت سابق مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر أيضاً منعاً للتكدس او الزحام أمام المنافذ.

وشدد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة قيام مديري المديريات بالمحافظات بضرورة المتابعة المستمرة والقيام بالجولات الميدانية لضمان التأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية، وكذلك المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع الاسماك للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية لافتا الى أن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع، وعلي استعداد لتلقي كافة الطلبات لحل أي مشكلة قد تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.

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وأكد المصيلحي أن هناك تنسيقاً بين كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة طوال أيام عيد الفطر المبارك، ومتابعة مستمرة من جانب غرف العمليات المركزية والفرعية وذلك لضمان انتظام واستقرار حركة الأسواق وعمل المحال التجارية والتموينية والمخابز لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.