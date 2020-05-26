شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تقدم نصائح هامة لمزارعى الذرة والقطن والأرز .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الـ ”الخليج 365”، عدد من التوصيات التي أصدرها قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة ، الواجب على مزارعي محصول القطن والذرة الشامية والأرز مراعاتها خلال شهر مايو الجاري ، لزيادة الإنتاج ، وجاءت ابرز التوصيات كالتالى:

توصيات محصول الأرز

- يتم خلال هذه الفترة زراعة المشاتل وهى أنسب وأفضل فترة للزراعة، لافتة الى أ نه حتى تتم هذه العملية على الوجه الأكمل يجب أن يقوم المزارع بالإجراءات التالية :

-شراء تقاوى الأصناف التى يرغبها المزارع وتكون التقاوى من مصدر موثوق فيه وفى حدود المعدل الموصى به وهو ، من 30 الى 40 كجم للفدان للأصناف العادية التقليدية أو 10 كجم للفدان للهجين.

-من بين التوصيات إختيار المشتل فى أرض جيدة وبجوار مصدر مياه الرى ومساحته حوالى 1-1.5 قيراط لكل فدان.

-وشددت التوصيات على حرث الأرض جيداً ثم تترك فترة قليلة للتهوية ثم يضاف سماد اليوريا أو سلفات النشادر بالمعدل الموصى به مع التقليب فى الأرض ثم التسوية ثم الغمر بالماء بعد إضافة السماد مباشر،تقسيم أرض الشتل إلى أحواض صغيرة مستطيلة ثم التسوية بالتلويط ثم إضافة كبريتات الزنك ( 1 كجم لكل قيراط مشتل).- يتم بدار التقاوى بالمشتل والتى تكون قد تم تجهيزها أثناء إعداد المشتل وذلك بنقع التقاوى قبل زراعتها لمدة 24-48 ساعة ثم كمرها لمدة يومين لحين التلسين ثم الزراعة فى وجود منسوب من المياه 2-3 سم بالمشتل.

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-توصيات محصول القطن

إضافة السماد البوتاسى بمعدل 50 كجم سلفات بوتاسيوم دفعة واحدة بعد الخف ، إضافة البوتاسيوم بإستخدام 5 كجم سلفات بوتاسيوم ثلاث مرات ، أو بأى مركب بوتاسى عند الوسواس وعند بداية التزهير وبعد 15 يوما.

-توصيات محصول الذرة الشامية

-تبدأ الزراعة خلال هذا الشهر بالأصناف الموصى بها حيث تؤدى الزراعة بالأصناف المحلية أو غير الموثوق بها الى خفض كبير فى المحصول .

-يتم تجهز الأرض بإضافة السماد البلدى والحرث مرتين مع اضافة 200كجم سوبر فوسفات الكالسيوم 15% عند الحرثة الأخيرة ثم التزحيف والتسوية والتخطيط بمعدل 9 خط/قصبتين (80سم من الخطوط وتقسم إلى فرد بعرض 7 متر (قصبتين) لإحكام الرى مع مسح الريش العمالة حيث يؤدى السماد البلدى الى تحسين خواص التربة وزيادة احتفاظ التربه بالماء والعناصر الغذائية – كما يؤدى الحرث الى زيادة تهوية التربه وتسوية الأرض ويؤدى التخطيط الى سهولة التحكم فى مياه الرى.

-تتم الزراعة فى جور فى الثلث السفلى من الخط على أبعاد 25 سم بين الجور مع وضع 2 حبه فى الجورة على عمـق 4-5سـم مع التغطية حيث يؤدى عدم الالتزام بالكثافة النباتية المطلوبة إلى نقص كبير فى عدد النباتات الحاملة للكيزان وبالتالي يقل المحصول النهائي من الحبوب ثم تروى الأرض على البارد مع الحرص على أن تتشبع الأرض بالماء وفى حالة عدم تشبع الأرض بالماء يؤدى الى ضعف نمو البادرات ونقص المحصول الناتج عليها.