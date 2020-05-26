جهاز مدينة الشروق يُزيل مبنيَين دون ترخيص ويحيل المخالفين للنيابة العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، إن جهاز مدينة الشروق قام بتنفيذ إزالة فورية لمبنيَين دون ترخيص بالمناطق المضافة إلى المدينة، والتي تقع بالاتجاه الغربي للدائري الأوسطي؛ حيث استغل حائزا قطعتَي الأرض الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا، لارتكاب المخالفة.

وأشار الجزار، في بيان له، الثلاثاء، إلى أن هناك تعليمات مشددة بالتعامل بحسم مع أي مخالفة بناء، خصوصًا في هذه الأيام التي تشهد أجازة عيد الفطر المبارك، ومواجهة الدولة لتداعيات انتشار فيروس كورونا، منوهًا بأن إزالة المخالفات تتم على نفقة المخالف، كما يتم تحويلها إلى النيابة العسكرية؛ لاتخاذ الإجراءات ضدها.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير، تمكنت من رصد ووقف حالتي البناء المخالفتَين مع إزالة المباني المخالفة، ومصادرة مواد البناء بداخل الموقعين، بالإضافة إلى تحرير محضري المخالفة وتحويلهما إلى النيابة العسكرية.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق قاطني المدينة وحائزي قطع الأراضى بأنواعها المختلفة، بعدم تنفيذ أعمال مخالفة؛ حيث إنه سيتم التصدي بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أية مخالفات، بهدف الحفاظ على النسق المعماري لمدينة الشروق.