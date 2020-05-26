الري: إزالة ٤٨٤ حالة تعدٍّ بـ ١٦محافظة نيلية خلال رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

وجّه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، أجهزة الوزارة متمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بسرعة اتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لوأد جرائم التعدي على مجرى نهر النيل وجسوره، والتي تتم خلال أجازات الأعياد وفترات الحظر، والتي يقوم بها قلة غير مسؤولة، ضاربةً عرض الحائط بأهمية وقيمة نهر النيل في إمرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية؛ الأمر الذي يؤدي إلى حدوث اختناقات وازدحامات مائية، وغرق لتلك التعديات المخالفة أثناء إمرار الاحتياجات المائية المطلوبة.

وشدد عبد العاطي، في بيان له، الثلاثاء، في تكليفه لرئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، على قيام كل الإدارات المعنية بإرسال كل تلك الجرائم والتعديات إلى النيابات العسكرية.

وقام المهندس علاء خالد، في إطار تطبيق القانون، بتحويل مخالف إلى النيابة العسكرية، التي أمرت بحبسه ١٥ يومًا فضلاً عن إزالة فورية للمخالفة، إذ تبين لإدارة نيل القاهرة الكبري قيام أحد المتعدين بعمل كافتريا على مساحة ٣٠٠ م٢ بالبر الغربي لنهر النيل بأحد البلاد التابع لمركز بمحافظة الجيزة، والمحرر له محاضر مخالفة عن ذلك التعدي وبالتنسيق مع الأجهزه الأمنية المختصة؛ مما أدى إلى تسارع المشاركين له لسرعة الإزالة في الحال، حتي يتم تجنب التحول الواقع عليه من النيابة العسكرية .

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وأهابت وزارة الموارد المائية جموع المواطنين، أن مجرى نهر النيل ومنافعه خط أحمر، وتحذر من الاقتراب بالتعدي عليه بأي شكل من أشكال الجرائم، إذ تتكاتف أجهزة الدولة في التصدي لكل أشكال التعديات على ممتلكات الدولة؛ ما ينذر بصاعقة لكل مغتصب.

وحذرت "الري" كل مَن ارتكب مخالفة سابقة سرعه تدارك خطورة موقفه وإزاله ذلك التعدي تجنبًا لما قد سينتهي إليه بالتحويل إلى النيابات العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان، شهد نشاطًا واسعًا من قبل أجهزة القطاع في إزالة التعديات على نهر النيل، وبلغت حصيلة ما تمت إزالته خلال شهر رمضان (٤٨٤) حالة تعدٍّ على مستوى ١٦ محافظة نيلية، وتنوعت بين أعمال بناء وأعمال ردم مخالفة، وحظيت محافظة قنا بإزالة عدد (١٠٢) إزالة .

وأكد القطاع أنه جار على مدار اليوم وخلال فترة الإجازة وفترات الحظر المقرر قيام إدارات القطاع بالمرور وتعقب ورصد أي محاولة للتعدي على النهر الخالد بكل المحافظات النيلية، مشددة على أن أي محاولة ستلقى المصير نفسه، وأنه لن يعلو أحد فوق القانون ليبقى النيل للجميع .