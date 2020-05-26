أنشا كافيتريا.. الري: إحالة شخص تعدى على نهر النيل للنيابة العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد :
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إحالة أحد الأِشخاص للنيابة العسكرية، لقيامه بإنشاء كافيتريا على مساحة 300 متر، بالبر الغربي لنهر النيل، بإحدى قرى محافظة الجيزة.
وأوضحت الوارة، في بيان لها، الثلاثاء، أن الشخص صاحب الواقعة على نهر النيل، تم تحرير محضر تعد له من قبل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتمت إحالته إلى النيابة العسكرية، التي أمرت بحسبه 15 يوما، وإزالة التعديات.
وأشارت وزارة الري، إلى أن المشاركين له في التعدي، سارعوا على الفور بإزالة الكافيتريا.
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