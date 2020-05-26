التموين: انتظام عمل المخابز ومنافذ السلع خلال أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التموين، تقريراً في الساعات الأولى من صباح اليوم، من كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة محافظات الجمهورية، وعلى مدار أيام عيد الفطر المبارك، عن انتظام عمل المخابز بكامل طاقتها وفي المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز كافة الكميات المطلوبة للمواطنين من الخبز، وتم صرفها لهم منذ الصباح الباكر، ويوجد إقبال من المواطنين والعمل بجميع المخابز منتظم دون توقف أو زحام.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي الثلاثاء، انتظام كافة المنافذ التموينية، فى العمل منذ الصباح الباكر لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر مايو، والتي تمتد حتى نهاية الشهر، وقررت وزارة التموين في وقت سابق، مد فترة صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين حتى نهاية الشهر أيضاً، منعاً للتكدس او الزحام أمام المنافذ.

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وشدد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة قيام مديري المديريات التموينية بالمحافظات، بضرورة المتابعة المستمرة والقيام بالجولات الميدانية، لضمان التأكد من انتظام العمل فى كافة المنشآت التموينية وعلى رأسها المخابز، والتي تعمل كالمعتاد دون توقف لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية، والمرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال التجارية ومحال بيع الأسماك للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة وجودة عالية.

وشدد المصيلحي، بأن الوزارة تعمل في جميع أيام الأسبوع، وعلى استعداد لتلقي كافة الطلبات لحل أي مشكلة تواجه عملية انتظام صرف الخبز والمقررات التموينية للمواطنين.

وأكد المصيلحي، بأن هناك تنسيقاً بين كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة طوال أيام عيد الفطر المبارك، ومتابعة مستمرة من جانب غرف العمليات المركزية والفرعية، لضمان انتظام واستقرار حركة الأسواق وعمل المحال التجارية والتموينية والمخابز لتلبية احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة.