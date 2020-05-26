"الري": تحويل شخص تعدى بالبناء على نهر النيل بالجيزة إلى النيابة العسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وجّه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أجهزة الوزارة متمثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل بسرعة اتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة، لوأد جرائم التعدي على مجرى نهر النيل وجسوره، والتي تتم خلال إجازات الأعياد وفترات الحظر.

وشدد عبدالعاطي في تكليفه لرئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، على إرسال كافة الإدارات المعنية كافة تلك الجرائم والتعديات إلى النيابات العسكرية.

وفي ضوء متابعة قطاع تطوير وحماية نهر النيل برئاسة المهندس علاء خالد لكافة أجهزة القطاع لوضع التوجيهات الصادرة موضع التنفيذ الفوري وفي إطار تطبيق القانون تبين لإدارة نيل القاهره الكبرى قيام أحد المتعدين بعمل كافتريا على مساحة 300 م٢ بالبر الغربي لنهر النيل في إحدى البلاد التابعة لمركز بمحافظة الجيزة، والمحرر له محاضر مخالفة عن ذلك التعدي وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة تم تحويل المخالف إلى النيابة العسكرية التي أمرت بحبسه 15 يومًا، فضلًا عن إزالة فورية للمخالفة.

وتهيب وزارة الموارد المائية، بجموع المواطنين، أن مجرى نهر النيل ومنافعه خط أحمر، وتحذر من الاقتراب بالتعدي عليه بأي شكل من أشكال الجرائم، وإزالة أي تعدي تجنبًا للتحويل إلى النيابات العسكرية.