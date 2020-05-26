أخبار مصر | بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس ثالث أيام العيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس ثالث أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر، الموافق 26 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا

شبورة خفيفة صباحًا، وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

شبورة خفيفة وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.

طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. طقس الثلاثاء ليلًا

طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر. Advertisements الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمي 26 درجة والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمي 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمي 36 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمي 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمي 37 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمي 29 درجة والصغرى 11 درجة. وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. وكانت قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود الاثنين، الموافق ثاني أيام عيد الفطر، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، واستمرار في انخفاض درجات الحرارة. طقس ساعات النهار

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود ساعات النهار، في منطقة القاهرة والوجه البحري، طقس لطيف والرياح نشطة وشبورة خفيفة صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يسود منطقة شمال الصعيد طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا. طقس ساعات الليل