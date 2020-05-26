شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 23 سريرًا بـ«صدر دمنهور» لأعضاء الفريق الطبي المصابين بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الأطباء بالبحيرة تخصيص 23 سريرًا في مستشفى صدر دمنهور لعزل أعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا المستجد، بالاتفاق بين النقابة ومديرية الصحة بالبحيرة.

وأكدت النقابة، في بيان، استمرار الانعقاد الدائم لمجلس النقابة لما فيه صالح الأطباء، وعقد جلسة لمناقشة الوضع الراهن وطرح الحلول الممكنة للتعامل مع الأزمة الراهنة، مرحبة باقتراحات الأطباء لمناقشتها خلال الاجتماع.

وناشدت نقابة أطباء البحيرة جميع العاملين بالقطاع الصحي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب العدوى، والإبلاغ السريع فور إصابة أحد الأطباء ليتسنى للمجلس سرعة التصرف وتقديم الدعم اللازم له.