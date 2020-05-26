شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد أبرز مخالفات عيد الفطر بالجيزة (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مدار أيام العيد، تلقت قوات الشرطة وعدد من أحياء الجيزة، عدة بلاغات كانت بمثابة استغاثة من المواطنين لقيام آخرين بارتكاب مخالفات تساعد على نشر التجمعات، بما يهدد سلامة القاطنني بتلك الشوارع والأحياء، في ظل انتشار العدوى بفيروس «كورونا».

ففى شارع عثمان النعمان المتفرع من شارع الثلاثينى الجديد بحى الطالبية، فوجئ عدد من الأهالى بإقامة آخرين فراشة وتجهيز عدد من التربيزات وتشغيل سماعات الدى جى تمهيدا لإقامة فرح شعبى، وتجمع الحضور لاستقبال المدعوين، الأمر الذي أثار حالة من الفرع بين الأهالى، وقاموا بإبلاغ الشرطة على الفور.

أبرز مخالفات عيد الفطر بالجيزة

أبرز مخالفات عيد الفطر بالجيزة

وقال أحد السكان الذي رفض ذكر اسمه: «فوجئنا مع مساء ثانى أيام العيد بفرش فراشة وبعض التجهيزات لإقامة فرح في الشارع، وعلى الفور أبلغنا الشرطة، التي أرسلت قوة بصحبة مسؤولى الحى، وبادروا على الفور بفض الفرح، ومصادرة الفراشة والتجهيزات، والقبض على المسؤولين عنه، وتحرير محضراً بالواقعة، وتعقيم الشارع».

وفى شارع ترعة الحلو، قامت حملة بإزالة ملاهى شعبية، كان قد شرع في إقامتها البعض ممن اعتادوا إقامة تلك الملاهى في هذا الموقع، خاصة مع قدوم الأعياد.، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد ملاكها.

أبرز مخالفات عيد الفطر بالجيزة

أبرز مخالفات عيد الفطر بالجيزة

أبرز مخالفات عيد الفطر بالجيزة

المشهد ذاته تكرر في مركز ومدينة أطفيح، حيث تم إزالة ملاهى ملاهى شعبيه بقرية القبابات، للحد من تجمعات الأطفال، ولقيام مالكها بأشغال الطريق العام، وهو ما رحب به سكان المنطقة حيث قال محمود أحمد، أحد السكان:«الأزمة في إقامة ملاهى الأطفال في ظل تلط الظروف أنه على اللعكس تعكر صفو فرحة العيد، لما تشكل من خطورة على الأطفال نتيجة تجمعاتهم، وكذلك لأن منع الأسر الأطفال من الإقدام عليها يعكر صفو احتفالهم بالعيد، لأنهم لا يدركون حجم الخطر الذي تحمله لهم في ظل تلك الظروف».

أبرز مخالفات عيد الفطر بالجيزة

أبرز مخالفات عيد الفطر بالجيزة

أبرز مخالفات عيد الفطر بالجيزة

الأمر نفسه قام به مسؤولى حي بولاق الدكرور بالتحفظ على مرجيحة كبيرة، وألعاب متوسطة.

وفى منطقة الكونيسة ورغم بدء ساعات الحظر فوجئ الأهالى بعقد بعض الشباب مباريات كرة قدم على أرضية أحد الملاعب، والذى تم غلقه، وضبط المسؤول عنه، وذلك في إطار توجيهات المحافظة بغلق كافة أماكن الترفيه والحد من أي تجمعات.

وفى مركز الواحات، تم متابعة غلق المحلات التجارية بالمواعيد المحددة بالتعاون مع إدارة الاشغالات والرخص، وتم تشميع محل لمستلزمات التنجيد.

أبرز مخالفات عيد الفطر بالجيزة

أبرز مخالفات عيد الفطر بالجيزة

أبرز مخالفات عيد الفطر بالجيزة

وفى أحياء العمرانية والطالبية تم غلق وتشميع محل عجلاتى، ومحل بلياردو، وصالون حلاقة للرجال، لمخالفتهم قرار الحظر الصادر من رئاسة مجلس الوزراء.