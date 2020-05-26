شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يعلن نتائج لجنة الرصد لدراما وبرامج رمضان عقب إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس وعضوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقب إجازة عيد الفطر، المؤشرات النهائية والتقرير النهائي للجنة عن الأعمال الإعلامية المقدمة خلال شهر رمضان الكريم 2020 التي قامت بها لجنة الرصد الإعلامي المنبثقة من لجنة الإعلام بالمجلس .

وقامت اللجنة برصد صورة المرأة والقضايا التي تعرضت لها الأعمال المقدمة في رمضان وفقًا لمعايير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والكود الإعلامي لتناول قضايا المرأة في وسائل الإعلام الذي صدر عن لجنة الإعلام بالمجلس في عام 2018 هذا وقد قامت اللجنة برصد وتحليل عدد 26 مسلسل أنتج محليًا ويذاع علي القنوات المصرية والفضائية والعربية بالإضافة إلى البرامج والإعلانات.

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، إن لجنة الرصد تحت إشراف الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس قامت بحصر شامل للمسلسلات المقدمة في القنوات الأرضية والفضائية المصرية والعربية والتي تم عرضها مع بداية شهر رمضان.

وأضافت أن لجنة الإعلام بالمجلس قامت بتصميم استمارة تحليل للمضمون تم على أساسها رصد مسلسلات وبرامج وإعلانات رمضان وشارك في وضعها العديد من خبراء الإعلام الأكاديميين والمهنيين .

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وأكدت د.سوزان القليني عضوة المجلس، أن المجلس رصد دراما وإعلانات رمضان للسنة الخامسة على التوالي بمشاركة 270 طالبا وطالبة من قسمى الإعلام والمكتبات بكلية الآداب بجامعة عين شمس. .

وأضافت عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم رصد صورة المرأة هذا العام في 26 مسلسلا أذيع خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى برامج وإعلانات التي تعرض خلال الشهر المعظم.

وأكدت عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، أن اللجنة بدأت الرصد من اليوم الأول لشهر رمضان ويتم العمل وفق الكود الإعلامى الذى أصدرته لجنة الإعلام والذى صدر بهدف معالجة قضايا المرأة.

وكشفت عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، أنه سيتم مقارنة صور المرأة في دراما رمضان مع الأربع السنوات الماضية، وإصدار كتيب كامل عن الدراما والمرأة في شهر رمضان على مدى 5 سنوات، لافتة إلى أن اللجنة في تواصل مع المجلس الأعلى للإعلام أولا بأول وتواصل مع الجهات المعنية للتدخل واتخاذ اجراءات سريعة ضد المخالفين للكود الإعلامى للمرأة.