شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: لن يسمح باستقلال القطارات ابتداء من السبت المقبل بدون كمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت مصادر بهيئة السكة الحديد، أنه لن يتم السماح للركاب باستقلال القطارات بعد استئناف التشغيل ابتداء من السبت المقبل بدون ارتداء كمامة، للحماية من فيروس كورونا وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر الأحد الماضى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أعلن أنه سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى خلال أسبوع العيد لمدة 6 أيام ابتداء من الأحد المقبل حتى الجمعة القادمة مع حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى أنه اعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كافة المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كافة وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.