المالية تخصص 10 مليارات جنيه لـ"الصحة" و"التموين".. أبرز عناوين صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

حاز اتفاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس على رفضهما القاطع للتدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الثلاثاء، التي أبرزت تأكيد الجانبين أن التدخلات الخارجية تزيد القضية الليبية تعقيدًا ولا تحقق إلا المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق الشعب الليبي الشقيق وإرادته الحرة.

وتابعت الصحف التزام المواطنين التزامًا كاملًا وتعاونًا مع أجهزة الدولة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما اهتمت الصحف بعبور أكبر سفينة حاويات في العالم، قناة السويس خلال رحلتها القادمة من ميناء يانتاين بالصين ومتجهة إلى روتردام بهولندا.

اقتصاديًا، ركزت الصحف على تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط بأنه جرى رصد نحو 5 مليارات جنيه لدعم الجهود الجبارة لجيش مصر الأبيض في معركته للتصدي لوباء كورونا و5 مليارات أخرى لوزارة التموين لتدبير الاحتياجات الإضافية من القمح والسلع التموينية.

وأفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل تأكيد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني خلال اتصال تلقاه الرئيس أمس، رفضهما القاطع التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، بالنظر إلى أن هذه التدخلات تزيد القضية تعقيدًا ولا تحقق إلا المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق الشعب الليبي الشقيق وإرادته الحرة.

ونشرت صحيفة (الأهرام) أن مصر واليونان أكدا أن ذلك يهدد أمن واستقرار منطقه الجوار الإقليمي الليبي بأسرها وصولًا إلى أوروبا، كما أن القاهرة وأثينا دعتا إلى تكاتف جهود المجتمع الدولي لدعم المساعي الأممية وتنفيذ مخرجات برلين لتسوية القضية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي القول إن الاتصال تناول تطورات القضية الليبية، حيث اتفق البلدان على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة، وأكد الطرفان اتساق مصالحهما ومواقفهما المشتركة في منطقة شرق المتوسط، وأوضحا أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، ونوها بأنه يعزز آفاق التعاون بين دول المنتدى في مجال الطاقة والغاز وتحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية واعدة لمصلحة الشعوب والأجيال القادمة.

وفي سياق آخر، رصدت الصحف مدى التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث أوردت صحيفة (الأهرام) أن حالة من الهدوء التام سادت شاورع مصر لليوم الثاني على التوالي من أيام عيد الفطر المبارك، حيث أبدى المواطنون التزامًا كاملًا مع أجهزة وزارة الداخلية من أجل تطبيق الإجراءات.

وأضافت الصحيفة أن أجهزة الأمن واصلت حملاتها المكبرة لضبط مخالفي قرار الحظر على مستوى الجمهورية وإغلاق المطاعم والمراكز التجارية والمحال مع توجيه الحملات بالتتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها.

Advertisements

وأوردت الصحف أن عددًا من المحافظين نفذوا جولات ميدانية للوقوف على الحالة العامة والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، كما شنت المحليات عدة حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأسواق لضبط المخالفين.

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس شهد عبور سفينة الحاويات العملاقة (HMM Algeciras) أكبر سفينة حاويات في العالمة في أولى رحلاتها البحرية لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد خلال رحلتها القادمة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى روتردام بهولندا.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الهيئة تابع رحلة عبور السفينة من مقر المارينا الجديد شرق القناة والمطل مباشرة على القناة الجديدة، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من بار مرشدي الهية وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصحابة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي محطات مراقبة الملاحة.

وأوردت صحيفة (الأخبار) أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفة مدبولي سيناقش خلال أيام مشروع قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تطبيق النظام الرقمية وتيسير التعاملات مع المستثمرين وأصحاب الأنشطة في استخراج التراخيص والسجلات.

وأضافت الصحيفة أن مجلس الوزراء سيقوم بمناقشة مشروع القانون الجديد وإرساله إلى البرلمان لاستكمال إجراءات إصداره.

اقتصاديا، نقلت صحيفة (الأهرام) عن وزير المالية الدكتور محمد معيط - خلال حوار مع الصيحفة - القول إنه بناء على توجيهات القيادة السياسية جرى رصد نحو 5 مليارات جنيه لدعم الجهود الجبارة لـ"جيش مصر الأبيض" في معركته للتصدي لوباء كورونا، وخمس مليارات أخرى لوزارة التموين لتدبير الاحتياجات الإضافية من القمح والسلع التموينية.

وأضافت الصحيفة أن وزير المالية أن معيط شدد على أن تأثير خسائر تعطيل النشاط الاقتصادي على المواطنين أكثر خطورة من أضرار التعايش مع كورونا ليس في مصر وحدها بل في العالم كله، لافتًا إلى "إننا نتعامل مع الظروف الاستثنائية الحالية؛ بما يحقق التوازن مع مستجدات الأزمة والحفاظ على مستهدفات الاقتصاد".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة حريصة على تطبيق استراتيجية تضمن الحفاظ على حياة المواطنين من خطر كورونا وعلى حياتهم الاقتصادية من التراجع والانهيار وتوفير فرص عمل و سلع وخدمات، مؤكدا أن القيادة السياسية تحرص على ضمان وضع ضوابط للتعايش مع الفيروس؛ حفاظا على صحة المواطنين الذين يحتاجون إلى الغذاء والخدمات وفرص العمل.

ولفتت إلى تأكيد معيط أن مصر ملتزمة بسداد جميع التزاماتها المالية في مواعيدها دون أي تأخير، موضحا أن ما تقوم به المؤسسات المالية الدولية من إجراءات لتخفيف أعباء الديون تستفيد منه كل دول العالم وليس مصر فقط.