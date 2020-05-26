كورونا في 24 ساعة| الصحة ترد على مطالب الأطباء.. وتحذير من موجة ثانية للفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة، خلال الـ24 ساعة الماضية مرتبطة بأزمة تفشي فيروس "كورونا المستجد".
كان أهم تلك الأخبار، رد وزارة الصحة على مطالب الأطباء، وفتح تحقيق في وفاة طبيب مستشفى المنيرة، وإعلان حصيلة المصابين والوفيات في ثاني أيام العيد، ووفاة 3 أشقاء بالفيروس، ومحاولة أهالي متوفية خطف جثتها ودفنها، ووفاة أول مسعف، وإعلان أحد البنوك إصابات لعاملين فيه، ونفي آخر، وأول صورة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل، وأخيرًا تحذير من موجة ثانية من الفيروس.
ونرصد أهم تلك الأخبار في التقرير التالي..
- وزيرة الصحة: دور بكل مستشفى عزل كورونا لعلاج مصابي الفرق الطبية
- اقتربنا من تسجيل 18 ألف إصابة.. الصحة: 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة
- أول تعليق لوزيرة الصحة على استشهاد عدد من الأطباء بكورونا
- مدير مستشفى المنيرة عن استقالة أطباء: تلويح على فيسبوك.. عندهم فراغ عاطفي
- عقار مضاد للفيروسات يثبت فعاليته في التعافي من كورونا
- العيد في مستشفى العزل.. كيف احتفلت أسرة كاملة رغم أجواء "كورونا"؟
- الصحة: زيادة عدد خطوط "105" إلى 500 مقعد لتقليل انتظار المواطنين
- البنك التجاري الدولي: إصابة 13 موظفًا بفيروس كورونا
- أحدهم "غُسِّلَ في المنزل".. وفاة 3 أشقاء بفيروس كورونا في الشرقية
- قرار عاجل.. أول رد من محافظ الشرقية على واقعة وفاة 3 أشقاء بكورونا
- الصحة العالمية توقف استخدام "هيدروكسي كلوركين" في اختباراتها لعلاج كورونا
- أول حالة.. وفاة سائق بهيئة الإسعاف بعد إصابته بكورونا
- وفاة موظف بجريدة الوفد متأثرًا بإصابته بكورونا.. و"النقابة" تكشف التفاصيل
- وزيرة الصحة: فتح تحقيق عاجل في وفاة طبيب المنيرة بكورونا
- بالفيديو.. أهالي متوفاة مشتبه في إصابتها بكورونا ينقلون جثمانها وأمن الشرقية يعيده
- "الصحة": "قدمنا اللازم للطبيب وليد يحيى.. وكان من الممكن أن يقوم زملاؤه بإنقاذه"
- "الصحة": هناك ما يقرب من 800 طبيب وممرض ومسعف وعامل وفني مصابون بكورونا
- إصابة موظف بوكالة "أنباء الشرق الأوسط" بفيروس كورونا
- أول صورة لرجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية
- دبي تعيد فتح الاقتصاد وتخفف قيود مكافحة كورونا بعد غد
- "الصحة العالمية" تحذر من "ذروة ثانية" لفيروس كورونا
- قائد جمهورية شبين يروي لمصراوي قصة إصابته بفيروس كورونا
- الولايات المتحدة.. إصابات كورونا تتخطى 1.6 مليون حالة والوفيات تناهز 100 ألف
- للمرة الثانية.. ولادة مُصابة بكورونا داخل مستشفى عزل المنيا (صور)
- خروج 20 متعافيًا من كورونا بمستشفى العزل في الأقصر
- من مستشفى العزل.. هذه رسالة رجاء الجداوي وسبب إصابتها
- جامعة في النمسا تجري أول عملية زراعة رئة لمريضة مصابة بكورونا
- الصحة العالمية تحذر من تفشي "وباء كورونا الصامت" في إفريقيا
- وفاة الحالة السابعة وإصابة جديدة بكورونا في الوادي الجديد
- البنك الأهلي ينفي ما تردد بشأن إغلاق 13 فرعًا بسبب كورونا
- بالفيديو.. الصحة تنشر "معايشة واقعية" داخل مستشفيات العزل
- تشميع كوافير حريمي 14 يومًا بعد ثبوت إيجابية حالة "كورونا" (صور)
- "صحة بني سويف": ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا إلى 105 حالات
- مجلس الوزراء الكويتي يقرر اعتبار ضحايا مكافحة كورونا "شهداء واجب"
- "النتائج الأولية في يوليو".. شركة أمريكية تبدأ تجربة سريرية على لقاح لكورونا
- مدير الطب العلاجي في المنوفية يعلن إصابته بفيروس "كورونا"
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في 24 ساعة| الصحة ترد على مطالب الأطباء.. وتحذير من موجة ثانية للفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.