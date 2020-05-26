مصر | أول تصريح من محامي مازن إبراهيم.. ويفجر مفاجأة بشأن القبض عليه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تصريح من محامي مازن إبراهيم.. ويفجر مفاجأة بشأن القبض عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علاء مصطفى المحامي بالنقض والإدارية، محامي الشاب مازن إبراهيم، والذي تم القبض عليه صباح يوم الأحد، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على فتاة "التيك توك" منة عبدالعزيز، واغتصابها، إنه على الرغم احتجاز الشاب إلا أنه لا يوجد بلاغًا رسميًا أو محضرًا ضده يفيد توجيه اتهام له، ومن ثم يبيح إلقاء القبض عليه واحتجازه بالقسم، لافتا إلى أن "القبض عليه اجتهاد شرطي من مباحث الانترنت والآداب" -حسب تعبيره-.

وتابع "مصطفى"، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أنه لا توجد "قرارات من النيابة العامة بإلقاء القبض عليه أو توجيه اتهام له، وهذا كله مخالف للقانون" -حسب قوله- لافتا إلى أنه يحتفظ بحق الرد القانوني أمام النيابة في هذا الإجراء الذي وصفه بـ"الباطل".

وأشار المحامي، إلى أن "أهل الشاب هم من سلموا ابنهم لقسم الطالبية، حتى يتم الإفراج عن والد مازن الذي تم احتجازه بنفس القسم منذ فجر يوم الأحد، وتم الإفراج عنه يوم الأحد الساعة ٣ عصرًا عندما تم تبديله بابنه" -حسب قوله-.

ولفت إلى أن "قرار القبض على والد مازن أو حتى مازن لم يتم بشكل رسمي، وأنه لم يطلع أثناء تواجده معهم في القسم على أي محاضر، أو بلاغات، أو قرارات نيابية، أو حتى أي إجراءات بخصوص واقعة الضبط والاحتجاز، والقبض على أيا من والد الشاب أو حتى الشاب"، موضحا أن هذا دعاه إلى الانسحاب من قسم الشرطة لعدم وجود إجراءات قانونية بشأن واقعة الضبط والقبض والاحتجاز، مشيرا إلى أن "واقعة الاحتجاز للشاب تعدت أكثر من ٢٤ ساعة من تاريخ ووقت الاحتجاز بالمخالفة للقانون والدستور ويعد ذلك انتهاكًا لحقوق والحريات الإنسان".

ونوه المحامي، بأنه يحتفظ بحق موكله القانوني في هذا الانتهاك للتحريات، والقبض والاحتجاز دون سند من القانون.

Advertisements

الجدير بالذكر، أنه يحق لمباحث الآداب القبض على أي شخص يثير الفسق والفجور في المجتمع، حفاظًا على قيمه وتقاليده.

بداية الواقعة: أفاد مصدر أمني مسؤول بأن أجهزة الأمن نجحت في إلقاء القبض على الشاب مازن إبراهيم على خلفية اتهام فتاة التيك توك "منة عبدالعزيز" بالتعدي عليها بالضرب والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف المصدر ذاته إلى "الخليج 365"، بأنه بعد تمكن أجهزة الأمن من القبض عليه، تم التحفظ عليه، داخل حجز قسم شرطة الطالبية، لحين الانتهاء من التحقيقات.