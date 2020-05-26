مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. سرقة ربع مليون جنيه في العمرانية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. سرقة ربع مليون جنيه في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:
بلاغ لـ "أمن الدولة" يتهم منى بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا ضد الدكتورة مني مينا عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، لتعمدها نشر أخبار كاذبة عبر شاشات القنوات المعادية للدولة وتحريض الأطباء أبطال الجيش الأبيض علي الانقسام والإضراب.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سطو مسلح على سيارة سجائر وسرقة ربع مليون جنيه في العمرانية (التفاصيل الكاملة)
نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في كشف ملابسات السطو المسلح على سيارة لنقل السجائر، وتوزيعها، وتبين أن 7 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليهم، واقتيادهم إلى ديوان قسم العمرانية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
هترجعي معايا البيت".. سائق توك توك يقتل 'حماه' في ليلة العيد بكرداسة Advertisements
في ليلة عيد الفطر المبارك، وقعت مشاجرة داخل منزل الشهير بـ" أبو عبد الله"، بين كريمته الحامل في الشهر الثامن، وزوجها سائق التوك توك الثلاثيني العمر، بسبب تركها منزل الزوجية، يوم الثلاثاء، من الأسبوع الأخير في شهر رمضان، وعلى إثرها، تركت منزلها، وتوجهت إلى منزل أسرتها بقرية أبو رواش، التابعة لمركز كرداسة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
التجمعات ممنوعة.. الشرطة تفض فرح شعبي في الطالبية
فضت أجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تنسيقا مع محافظة الجيزة بإشراف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تجمع لفرح شعبي بشارع عثمان النعمان المتفرع من شارع التلاتيني الجديد بحي الطالبية، غرب المحافظة.
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قرار جمهوري بتعيين محمد الغماري مندوبا مساعدا بمجلس الدولة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم 237 لسنة 2020 بتعيين محمد مصطفى محمود سيد أحمد الغماري في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تحذير عاجل من الداخلية لمخالفي قرار إيقاف تراخيص البناء
حذرت وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية، من مخالفة قرار إيقاف إصدار التراخيص وبناء المساكن لمدة 6 أشهر، مؤكدة أنها ستتتخذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ قرار وزارة التنمية المحلية، بتاريخ 24 مايو الجارى بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات، وأنها سوف تتعامل بحسم مع المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.