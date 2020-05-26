مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. سرقة ربع مليون جنيه في العمرانية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. سرقة ربع مليون جنيه في العمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

بلاغ لـ "أمن الدولة" يتهم منى بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا ضد الدكتورة مني مينا عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، لتعمدها نشر أخبار كاذبة عبر شاشات القنوات المعادية للدولة وتحريض الأطباء أبطال الجيش الأبيض علي الانقسام والإضراب.ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

سطو مسلح على سيارة سجائر وسرقة ربع مليون جنيه في العمرانية (التفاصيل الكاملة)

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في كشف ملابسات السطو المسلح على سيارة لنقل السجائر، وتوزيعها، وتبين أن 7 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليهم، واقتيادهم إلى ديوان قسم العمرانية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

هترجعي معايا البيت".. سائق توك توك يقتل 'حماه' في ليلة العيد بكرداسة Advertisements في ليلة عيد الفطر المبارك، وقعت مشاجرة داخل منزل الشهير بـ" أبو عبد الله"، بين كريمته الحامل في الشهر الثامن، وزوجها سائق التوك توك الثلاثيني العمر، بسبب تركها منزل الزوجية، يوم الثلاثاء، من الأسبوع الأخير في شهر رمضان، وعلى إثرها، تركت منزلها، وتوجهت إلى منزل أسرتها بقرية أبو رواش، التابعة لمركز كرداسة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .