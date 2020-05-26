أخبار مصر | الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين بشأن طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين بشأن طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 26 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا

شبورة خفيفة صباحًا، ويسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

يسود شبورة خفيفة وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.

يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا

يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

يتوقعت الهيئة وجود نشاط رياح على جنوب سيناء، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 15 والعظمى 32

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 20 والعظمى 25

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 30

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درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة في السويس الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة في العريش الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة في رفح الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة في نخل الصغرى 14 والعظمى 31

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في طابا الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 11 والعظمى 29

درجات الحرارة في الطور الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 33

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة في قنا الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 24 والعظمى 31