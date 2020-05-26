أخبار مصر | فض مهرجان شعبي بالجيزة وتحويل صاحبه لقسم الشرطة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر فض مهرجان شعبي بالجيزة وتحويل صاحبه لقسم الشرطة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت محافظة الجيزة بلاغا من المواطنين بشان وجود فرح شعبي "مهرجان" بشارع عثمان نعمان بالطالبية، مخالفًا لقرار مجلس الوزراء بمنع أماكن التجمعات للحد من انتقال فيروس كورونا بين المواطنين.

وعلي الفور قام حي الطالبية بفض التجمع، ومصادرة جميع الكراسي والمناضد "الترابيزات" والـ"دي جي" والسماعات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.

وبعد الانتهاء من مصادرة جميع مستلزمات الحفل، تم تطهير وتعقيم المكان بالكامل، واصطحاب المسؤول عنه لقسم الشرطة.

"الجيزة" تعزل كل أعضاء مكتب نائب المحافظ بسبب كورونا

في سياق آخر، أعلنت محافظة الجيزة، إصابة أحد العاملين بمكتب نائب المحافظ، هند عبدالحليم، بفيروس كورونا، منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل حتى تم التأكد من إيجابية إصابته.

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة تعليمات بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب، وذلك لمدة 14 يومًا، كإجراء احترازي، بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة، لحين التأكد من سلامتهم من أي إصابة بالفيروس.

وأكدت المحافظة على سلامة نائب المحافظ، الأستاذة هند عبدالحليم من أي إصابة مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظا على سلامتهم.

وفي نفس الإطار شنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظا على سلامة المواطنين.

محافظة الجيزة تغلق المتنزهات والحدائق وأماكن الترفيه استعدادا للعيد

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية؛ لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر.

ووجه محافظ الجيزة، ووفقا لبيان صحفى، بغلق كافة أماكن التنزه والترفيه والحدائق خلال أيام العيد ومنع التجمعات، والتأكيد علي غلق المقاهي والكافيهات والمطاعم ومراقبة دورية لتلك الإجراءات ومواجه حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهه فيروس كورونا‪.‬

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ووجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية من خلال تسيير سيارات تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بإتباع الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار العدوى بالمرض‪‪.‬

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وشدد علي تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية والطب البيطري للمناطق والشوارع وخاصة التي تم التأكد من وجود حالات إصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لحالات وذلك علي حفاظًا علي سلامه المواطنين‪‪.‬

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وشدد المحافظ علي عدم توقف قطار الإزالات خلال أجازة العيد ولا تراجع عن استعادة كل متر من أراضى الدولة المتعدى عليها ولم يتم التصالح عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدى لكافة محاولات البناء فى المهد دون تميز، مشددًا علي استمرار الحملات يوميًا بدون توقف مؤكدًا علي تحويل المخالفين للنيابة العسكرية‪‪.‬

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ووجه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بإعداد خطة عمل خلال أيام العيد ومتابعة عمل شركات الجمع السكنى المتعاقد معها وإنهاء التعامل مع المخالفين منهم لبنود التعاقد‪‪.‬

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كما وجه بالتنسيق مع الأحياء لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أول بأول ومراقبة الطرق الرئيسية والسريعة لمنع إلقاء سيارات النقل للمخلفات على جانبي الطرق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين‪‪.‬

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كما وجه المحافظ بمواصلة مجهودات منع إقامة أي أسواق عشوائية أو أسبوعية أو التجمعات وتطبيق حازم لقرار منع دخول المواطنين أو الموظفين للمصالح الحكومة أو استخدام وسائل النقل الجماعى دون وضع كمامة‪.‬

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وفى ملف الإشغالات شدد المحافظ بضرورة تنفيذ اللائحة الخاصة بانتظار السيارات بالشوارع وإزالة كافة المخالفات والتعديات على الطريق العام أو الأرصفة‪‪.‬

حضر الاجتماع نائبي المحافظ الأستاذ إبراهيم الشهابى والأستاذة هند عبدالحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد للمحافظة واللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس جهاز التفتيش المتابعة الميدانية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل مدير مديرية الطرق ومدير إدارة الرصد والمتابعة بالمحافظة.