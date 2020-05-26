شكرا لقرائتكم خبر عن 10 وسائل للتعذيب داخل السجون التركية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد تقرير مركز ركز “نسمات” للدراسات الاجتماعية والحضارية رقم 12 بشأن تدهور الأوضاع داخل السجون التركية وسائل مختلفة للتعذيب استخدمها النظام التركى المعارضين المحتجزين في السجون التركية وفيما يلى أهمها : 1- الضرب 2-الإغراق بالمياه إلى حد الاختناق 3-الحرمان من النوم 4-إبقاء المسجونين في أوضاع ملازمة للتوتر 5-الاغتصاب والتحرش الجنسي Advertisements 6-الإيذاء بالقول والفعل 7-التعليق على الطريقة الفلسطينية (تعليق الضحية من يديها بوضع مقلوب مع ربط اليدين من الخلف) 8-الصدمات الكهربائية 9-منع الطعام والشراب، رفض أو تشديد إتاحة الوصول إلى الأدوية أو الخدمات الصحية 10-تجريد المسجونين من ملابسهم للتفتيش بشكل غير مصرح به

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