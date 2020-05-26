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شكرا لقرائتكم خبر عن فض فرح وتشميع محال تجارية لخرق حظر التجول بطوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن مجلس مدينة طوخ، بالتعاون مع مركز الشرطة، مساء الاثنين، حملة مكبرة لمتابعة لتنفيذ حظر التجول والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وأسفرت الحملة، التي قادها سمير عمر، نائب رئيس مدينة طوخ، عن غلق وتشميع المحلات المخالفة لقرار الحظر بقرية أجهور الكبرى، وتم فرض الحالة الأمنية في شوارع القرية وحظر انتقال المواطنين.
وأشار عمر إلى أنه تم فض فرح بقرية زاوية بلتان دائرة المركز، وتم التحفظ على أدوات الصوت والدي جي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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