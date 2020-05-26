«البلد دي ما تنحنيش».. تحية من «الداخلية» للشهيد أحمد المنسي (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أغنية «البلد دي ما تنحنيش»، لتقديم التحية للشهيد العقيد أحمد المنسي، ولكل شهداء القوات المسلحة والشرطة. وتقول كلمات الأغنية: «واحنا مش بتوع حداد.. احنا نار تحت الرماد.. احنا صخر ميتكسرش وكل ضربة يزيد ثبات.. منسي حي ميتنسيش.. بعد أرضي خلاص مفيش.. منسي 100 مليون يموتوا والبلد دي ما تنحنيش». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 17,967

تعافي 4,900

وفيات 783

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