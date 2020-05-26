شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يكشف حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب ظهور حالات «كورونا» بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى البنك الأهلي المصري، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق 13 فرعًا بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس «كورونا» بها.

وأوضح البنك أنه ينتهج أعلى معايير الشفافية مع العملاء، كما أنه يتخذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة في الفروع، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي وفي إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأضاف البنك: «في حالة وجود أيّ مستجدات فإنه يلتزم بالإعلان عنها بشكل رسمي».