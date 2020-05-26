معلومات عن التعاون بين كلاً من مصر وقبرص واليونان

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال بين الدول كان يحتوي على الجهود التي تقوم بها البلاد من أجل مواجهة الفيروس، كما أن هذا الاتصال احتوي على التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الدول تعمل على تعزيز التعاون بين الدول من خلال تبادل الخبرات بين كلاً منهما.

تم العمل أيضاً على بحث التعاون الذي يجمع الدول على جميع الأصعدة سواء الصعيد الثنائي أو إطار ألية التعاون الثلاثي بين كلاً من اليونان وقبرص ومصر فاتفقوا أيضاً في المكالمة على استمرار الزيارات المتبادلة على مستوى كبير، كما أنه سيتم العمل على إعادة حركة الطيران وفتح الأجواء وهذا من أجل استمرار التطوير الإيجابي بين الدول.