شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تناشد المزارعين بشراء التقاوى المنتقاة لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كل المزارعين، بضرورة شراء تقاوي محاصيل الموسم الصيفي من المنافذ والمحال المرخصة والموثوق بها، لتجنب الإضرار بالانتاج الزراعي، والتعرض لخسائر في إنتاجية المحصول.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في منشور تم تعميمه على كل مديريات الزراعة ومديري عموم الإرشاد الزراعي بالمحافظات، ضرورة تكثيف العمل على توعية وإرشاد المزارعين، من خلال كل الإدارات والجمعيات الزراعية، على أهمية استخدام التقاوي المعتمدة المحسنة والمنتقاة، والمقاومة للامراض والآفات، للحصول على إنتاجية عالية للمحصول، فضلاً عن ملائمتها للظروف البيئية للمناطق المقرر الزراعة بها.

وأوضح عزوز أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي، وزيادة دخل المزارعين، وبمناسبة إقبال المزارعين حاليًا على شراء تقاوي محاصيل الموسم الصيفي.

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وأشار المنشور إلى أهمية الاطلاع على بطاقة البيانات الموجودة على عبوات التقاوي، للتعرف على درجات النقاوة، ونسبة الإنبات، والحيوية، والوزن، ومعاملة البذور، وجهة الإنتاج، وذلك للاطمئنان على الحصول على تقاوى معتمدة منتقاة مضمونة.

كان الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، قال إنه يتم التوسع في منظومة التحول الرقمي، ودعم المزارعين من خلالها، خاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الإرشادية للمزارعين من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على انتاجية عالية، وحماية المحصول من أية إصابات.

وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، أنه يتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كل مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، ومديري عموم الإرشاد الزراعي والمكافحة، بكل المحافظات، ومديري المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والإدارة، وكل الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها إلى كل المزارعين.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إلى أن هناك تعاونًا مع كافة منظمات المجتمع المدني، والمعنية بالزراعة والإرشاد الزراعي، والمزارعين، لنشر هذه التوصيات على نطاق أوسع، لافتًا الى أنه يجرى حاليًا إعداد مواد مصورة لباقي المحاصيل، وسيتم نشرها تباعًا للوصول إلى المزارعين بكل قرى ونجوع مصر.