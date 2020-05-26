شكرا لقرائتكم خبر عن أسطنبول وتل أبيب أيد واحدة.. أردوغان يحتفي بهبوط طيران إسرائيل في تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت طائرة شحن إسرائيلية فى مطار أسطنبول لأول مرة منذ 10 سنوات، وسط احتفاء تركى كبير، على العكس من تصريحات أردوغان ضد إسرائيل التي يتغنى بها أمام جمهوره، مما يعنى أن التبادل التجارى بين البلدين في عصرة الذهبى، ليكشف الوجه الأخر والكذب والأقنعة التي يرتديها لتنفيذ مخططاته الخبيثة.





تنوعت التغريدات عبر هاشتاج "اردوغان يحتفي بطيران إسرائيل"، قائمة الاكتر تداولا بموقع تويتر، حيث غرد راكان المسعود:"حجم التبادل التجاري بين تل ابيب واسطنبول يبلغ 6 مليار دولار.. والعلاقة التركية الاسرائيلية بدأت من عام ١٩٤٩م أى ان تركيا هي أول بلد اسلامي يعترف بإسرائيل".









وقالت سمر:" شوفوا وش صار في حكم اردوغان تبادل تجاري بين انقرة وتل أبيب ووقفات مع اسرائيل مثل تطفيه النيران اللي طفوها تركيا اللي احترقت في اسرائيل ولا المساعدات بإعطائهم ادوات طبية لمواجهة كورونا والحين مبسوطين بوصول أول طائرة اسرائيلية الى إسطنبول".

ويرى بدر:" ابشع صورة بالعالم قذره تمثل سياسة خبيثة أسسها اردوغان منذ ان أصبح حاكم لتركيا واستغفل العرب برسائل الدفاع عن القضية الفلسطينية ليخفي الصورة التي نراها اليوم".

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وكتب سلمان:" أردوغان يواصل خيانته للقضية الفلسطينية كل يوم تتضح هذه الخيانة أكثر تركيا هي أول دولة اعترفت بإسرائيل واخر خيانة لاردوغان احتفاله بأول طيارة للخطوط الإسرائيلية تصل لمطار إسطنبول".