شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة بعزل العجمى متشبهة بـ«منسى»:إحنا على العهد ومش همشى قبل شفاء آخر مريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطبيبة بمستشفى العزل بالعجمي رفضت الالتفات لدعوات تقديم الاستقالة وأعلنت مواصلة استكمال دورها الطبي في معالجة مصابي مرضي كورونا المحجوزين بمستشفيات العزل. " الخليج 365 " توصلت إلي الطبيبة التي تدعى هاجر حسن أخصائي جراحة عامة بمستشفي أبو قير العام، والتي تم تكليفها من وزارة الصحة للعمل بمستشفى العزل بالعجمي لمدة 28 يوم شاركت خلالهم في علاج المصابين المحجوزين بالمستشفى وخرج خلال تواجدها عدد من الحالات بعد تلقي العلاج، وشاركت طاقم المستشفى في متابعة العديد من الحالات. الطبيبة هاجر حسن عبرت عن رفضها للدعوات التحريضية التي بثتها جماعة الإخوان بهدف شق الصف بين أطباء مصر ووزارة الصحة، وأعلنت عن استمراراها في موقعها بالعمل وقالت : " أنا مش همشي غير بعد شفاء أخر مريض ". Advertisements كما شاركت أحد أصدقائها عبر صفحتها الرسمية علي الفيس بوك ببوست قالت من خلاله :" وزى ما قال منسى..احنا على العهد يا رجالة..احفظوا كرامة بلدكم..ارفعوا رأسكم فخرا بجيشكم..واجهوا أكاذيب الإخوان وكارهى الوطن..قاتلوهم كما قاتل جيشكم الارهابيين..ارهابهم واحد ولا يتجزء" ، وعلي ما يبدو أنها كانت رسالة واضحة منها لأطباء مصر بأن يحذوا حذوا الشهيد أحمد منسي الذي لم يترك موقع القتال ودافع عن تراب وطنة حتي أخر قطره من دمه

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