أخبار مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

 

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة وشبورة خفيفة صباحا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة.

 

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة .

 

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

 

 


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 18 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 19 والعظمى 30

 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26

 

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 والعظمى 27

 

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 25

 

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 27

 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 32

 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 25

 

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 25

 

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 30

 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 19 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 27   

 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 18 والعظمى 26

 

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 33

 

Advertisements

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 والعظمى 31      

 

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 21 والعظمى 33     

 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 18 والعظمى 33      

 

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 29

 

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 20 والعظمى 34     

 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 17 والعظمى 34

 

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 35

 

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 21 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 37   

 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 37    

 

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 36

 

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 33

 

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 24 والعظمى 32  

 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 24 والعظمى 31

 

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 32

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا