"مباراة وقت الحظر".. غلق وتشميع ملعب كرة قدم في الكونيسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد شعبان: للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، ضبطت الأجهزة الأمنية مسؤول ملعب كرة قدم بمنطقة الكُونيسة التابعة لحي العمرانية؛ بتهمة مخالفة قراري الغلق وحظر التجوال الصادرين من مجلس الوزراء. وأغلق الأمن ومسؤولو الحي الملعب ومصادرة محتوياته، واقتياد المدير المسؤول إلى قسم الشرطة للتحقيق. وفي 11 مايو الجاري، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 21 شخصا خالفوا قرار مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين ومنع كافة التجمعات للحد من انتشار فيروس "كورونا". كما تم ضبط ٣ من القائمين على إدارة وتشغيل الملعب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة.

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