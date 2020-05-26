"البلد دي ما تنحنيش".. تحية الداخلية لـ"منسي" وشهداء الواجب الوطني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية "البلد دى ما تنحنيش" تحية من جهاز الشرطة المصرية للشهيد البطل العقيد أحمد منسى وشهداء القوات المسلحة والشرطة. تأتي الأغنية بعد تفاعل جموع المصريين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حلقات المسلسل "الاختيار"، الذي جسد بطولات وتضحية أبطال الجيش وفي مقدمتهم الشهيد "منسي". من جانبها، قالت منار منسي أرملة الشهيد أحمد منسي، في تصريح لمصراوي، إنها رأت في عين نجلها حمزة نظرة ثأر لرجال القوات المسلحة، وخاصة لوالده الشهيد، أثناء متابعته الحلقة الـ28 من المسلسل التي جسدت ملحمة "البرث".

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