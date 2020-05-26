للمعلمين .. ماذا تفعل إذا تعطل التسجيل بالبرنامج الرقمي للترقي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن آلية حل بعض المشكلات للمعلمين المرشحين للترقي 2019/2020، التي قد تصادفهم خلال تسجيل الحضور للبرنامج الرقمي للتنمية المهنية للمعلمين.

وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، الإجابات على استفسارات المعلمين، حال مواجهة أي مشكلة عند التسجيل الإلكتروني.

وتابعت: إذا تعطل الموقع قبل ظهور كود الحجز يرجى البدء من جديد ومحاولة تحديث الصفحة عدة مرات ليفتح الموقع مرة أخري لأن ذلك قد يحدث بسبب الضغط.

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واذا تعطل الموقع بعد ظهور كود الحجز وقبل تحديد موعد التدريب يتم البدء الصفحة الرئيسية من الاختيار الثاني أو الثالث (دخول تدريب) يتم الضغط لعرض الدورة التدريبية المناسبة وكتابة اسم المستخدم وكود الحجز وتحديد يوم التدريب.

كما يمكن ملء بيانات مادة التدريس بكتابة تخصص المعلم (لغة عربية –رياضيات – أخصائى اجتماعي – غير ذلك)، أو الوظيفة الإشرافية (وكيل - مدير – موجه)، ويكتب في الوظيفة الحالية المستوى الوظيفي (معلم - معلم أول - معلم أول أ - معلم خبير - معلم كبير)، وفي حالة تبديلهم بالخطأ لا تحدث مشكلة فالأهم كونك على الكادر وتستحق الترقية.

وفي حالة لم يستطع المعلم التسجيل وتحديد موعد التدريب، سيتم فتح الموقع للجميع اعتبارا من 2-6-2020 وسيتم اتاحتها في الموعد المحدد لأنه تدريب يعقبه امتحان مباشرة.

وأكدت معاملة الأخصائيين معاملة المعلم في التسجيل فعند اختيار المستوى الوظيفي للأخصائي يختار المستوى المناظر له (معلم - معلم أول ....)، وفي حالة نسيان كود الحجز أو عدم كتابته أو وقعت مشكلة يتم الاتصال بالدعم الفني على رقم "واتس أب" المخصص للمحافظة التابع لها.