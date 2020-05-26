بالفيديو.. الصحة تنشر "معايشة واقعية" داخل مستشفيات العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، فيلمًا عن معايشة واقعية مع الأطقم الطبية والمرضى والمتعافين من فيروس كورونا المستجد، من داخل مستشفيات العزل.
وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن الدولة المصرية حرصت على إنشاء وتطوير منظومة صحية حديثة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، من أجل حياة صحية آمنة.
واستهل الفيلم بكلمة سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حينما أوضح أن فيروس كورونا أزمة ووباء عالمي، واتخذت الدولة المصرية القرار ومجابهة التحدى وأخذت بالأسباب وبذلت كل الجهد ومازالت لمواجهته.
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