أخبار مصر | عاجل.. السيسي يتلقي اتصالا من رئيس البرلمان العراقي للتهنئة بعيد الفطر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يتلقي اتصالا من رئيس البرلمان العراقي للتهنئة بعيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من السيد محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس النواب العراقي قدم التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، كما أعرب عن تقدير الشعب العراقي لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مؤكداً ما تمثله مصر من ثقل وركيزة للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

وقد أعرب الرئيس من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، مؤكداً سيادته قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، ومشيداً بما تشهده مسيرة التعاون الثنائي بين مصر والعراق من تطور خلال الفترة الأخيرة.

تلقى الرئيس اليوم أيضًا، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، بالإضافة إلى احتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في هذا الصدد من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين الجهات المعنية بالبلدين الصديقين للاستفادة المتبادلة من أفضل الخبرات والممارسات لديهما.