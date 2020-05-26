شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي تايسون يروي تفاصيل ملحمة كمين البرث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المجند محمد على تايسون، إنه التحق بالجيش في البداية تحت قيادة الشهيد العقيد رامي حسنين، مؤكدا أنه قضى معه فترة رائعة لما كان يتميز به من شجاعة وحسن تعامل مع المجندين وحب وطنه، وبدأت رحلته مع المقدم الشهيد أحمد المنسي بحضوره مختلف المداهمات وعمليات الاقتحام على البؤر الإرهابية معه، مضيفا أنه لا يختلف كثيرا عن القائد حسنين.

وتابع تايسون، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه انتقل إلى البرث مع المقدم المنسي يوم 3 رمضان عام 2017،.

وروى تفاصيل يوم الهجوم على كمين البرث، قائلا: «الهجوم من العناصر التكفيرية تم في الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة، وأثناء تبديل الورديات بيني وبين زملائي، بدأ الهجوم أثناء خدمتي أعلى سطح المبنى مع زملائي خالد وأحمد نجم، وقال خالد قبل الهجوم إن يوم الجمعة يوم التكفيرين وعلينا الاستعداد».

وأضاف أن التعامل بدأ وتم تفجير السيارة المفخخة كما شاهد الجميع في المسلسل، وأنه سقط على خده الأيسر وأفاق بعدها بدقائق قليلة ليجد زملاؤه الذين تعاهدوا على التصدي لآخر نفس.

وأشار إلى أن الشهيد المنسي صعد إلى السطح وكان هناك تعامل مكثف وطلقات آر بي جي واحدة منها أفقدته الوعي، وكان المنسي يصطاد التكفيرين وكل طلقة كانت تصيب تكفيريا وتقتله.

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