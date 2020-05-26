شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي تايسون يروي تفاصيل ملحمة كمين البرث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المجند محمد على تايسون، إنه التحق بالجيش في البداية تحت قيادة الشهيد العقيد رامي حسنين، مؤكدا أنه قضى معه فترة رائعة لما كان يتميز به من شجاعة وحسن تعامل مع المجندين وحب وطنه، وبدأت رحلته مع المقدم الشهيد أحمد المنسي بحضوره مختلف المداهمات وعمليات الاقتحام على البؤر الإرهابية معه، مضيفا أنه لا يختلف كثيرا عن القائد حسنين.
وتابع تايسون، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه انتقل إلى البرث مع المقدم المنسي يوم 3 رمضان عام 2017،.
وروى تفاصيل يوم الهجوم على كمين البرث، قائلا: «الهجوم من العناصر التكفيرية تم في الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة، وأثناء تبديل الورديات بيني وبين زملائي، بدأ الهجوم أثناء خدمتي أعلى سطح المبنى مع زملائي خالد وأحمد نجم، وقال خالد قبل الهجوم إن يوم الجمعة يوم التكفيرين وعلينا الاستعداد».
وأضاف أن التعامل بدأ وتم تفجير السيارة المفخخة كما شاهد الجميع في المسلسل، وأنه سقط على خده الأيسر وأفاق بعدها بدقائق قليلة ليجد زملاؤه الذين تعاهدوا على التصدي لآخر نفس.
وأشار إلى أن الشهيد المنسي صعد إلى السطح وكان هناك تعامل مكثف وطلقات آر بي جي واحدة منها أفقدته الوعي، وكان المنسي يصطاد التكفيرين وكل طلقة كانت تصيب تكفيريا وتقتله.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
17,967
-
تعافي
4,900
-
وفيات
783
كانت هذه تفاصيل خبر محمد علي تايسون يروي تفاصيل ملحمة كمين البرث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.