شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطف جثمان سيدة متوفاة بـ«كورونا» من مستشفى حميات فاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تفاصيل قيام عائلة بأخذ جثمان أمهم دون اتباع الإجراءات الطبية المتعلقة بفيروس «كورونا» المستجد، موضحاً أن الجثمان يعود لسيدة عمرها 73 عاما، تعجل ذووها دفنها عقب موتها وقاموا بأخذ جثمانها في سيارة نصف نقل.

وأضاف «غراب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، أن السيدة توفيت في الساعة الواحدة ظهراً بمستشفى حميات فاقوس، مشيراً إلى أن الطب الوقائى اتبع الإجراءات المعمول بها في دفن موتى فيروس «كورونا».

وتابع: «بعد تجهيز السيدة ووضعها في الكيس من قبل الطب الوقائى تأخرت سيارة الإسعاف التي ستنقلها الأمر الذي جعل ذووها يتعجلون.. وأخذوا الجثمان فعلاً ووضعوه في عربة نصف نقل.. ونحن قمنا بالاتصال بمدير الأمن وأرسل قوات واسترجعنا الجثمان مرة أخرى وتم الدفن وفق الإجراءات وانتهى الموضوع».

وأكد محافظ الشرقية أنه رغم أن الواقعة في منتهى الخطورة وغير مبررة على الإطلاق، إلا أن أهل السيدة تفهموا ذلك، وتم تدارك الأمر ودفن الجثمان وفق الإجراءات الصحية.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.