شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه بسداد 91 مليون جنيه للبنوك مستحقات للمخابز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الهيئة العامة للسلع التموينية، الاثنين، توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بالتنسيق مع كل البنوك (شركة بنوك مصر، بنك الإسكان والتعمير، البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، البنك الزراعي المصري) بسداد مستحقات المخابز عن أيام 21، 22، 23، 24 مايو، بإجمالي مبلغ 91.5 مليون جنيه.

وخصصت البنوك مجموعات عمل خاصة بداخلها لاستقبال الملفات وتحويل القيمة إلى حسابات أصحاب المخابز، حرصاً من الوزارة على حصول أصحاب المخابز على مستحقاتهم في التوقيتات المحددة لضمان توافر الخبز البلدي المدعم لكافة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.

كما يتواجد اليوم، الإثنين، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٠، نائب رئيس هيئة السلع التموينية ومجموعة العمل المعنية بمقر الهيئة، لمتابعة انتظام سير العمل وضمان تحويل المستحقات المالية لأصحاب المخابز.