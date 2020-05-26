شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم كبير محصلين بالبنك المركزي.. إخلاء سبيل المتهمين بإقامة صلاة العيد في أوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة أوسيم في الجيزة، الاثنين، بإخلاء سبيل 4 من المتهمين بمخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة الشعائر الدينية، بكفالة مالية 500 جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات، فيما أمرت بضبط وإحضار متهم «خامس».

وجاء بتحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة برئاسة محمد هاني، أن المتهمين ال4، وهم: مقاول، وكبير محصلين بالبنك المركزي، ونجار مسلّح، وفني أول تحكم بشركة جنوب القاهرة للكهرباء، جهزوا فراشات وسجاد وحصر بمنطقة أوسيم، لأداء صلاة العيد بالمخالفة لقرار الحكومة.

وأظهرت التحريات أن الواقعة لا توجد لها خلفيات سياسية تخص الجماعات المناوئة لنظام الحكم الحالي.

وأنكر المتهمين ما نسب إليهم، وقالوا إنهم كانوا متوجهين لأرضٍ زراعية في أوسيم، وشاهدوا تجمعات للأهالي لأداء صلاة العيد، فانضموا إليهم.

وكانت الشرطة ضبطت المتهمين الـ4، وحدّدت هوية متهم هارب- أصدرت النيابة قرارها بضبطه وإحضاره، عقب تحديد هويته.

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